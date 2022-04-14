PULSE

MetaPulse, MEME kültürünü ve yapay zekâyı entegre eden ilk DePIN akıllı telefonudur ve kullanıcıların meme coin ekonomisini kolayca oluşturabileceği, paylaşabileceği, alım satımını yapabileceği ve keyfini çıkarabileceği merkeziyetsiz, akıllı bir MEME ekosistemi oluşturur.

Kripto AdıPULSE

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaMetaPulse, MEME kültürünü ve yapay zekâyı entegre eden ilk DePIN akıllı telefonudur ve kullanıcıların meme coin ekonomisini kolayca oluşturabileceği, paylaşabileceği, alım satımını yapabileceği ve keyfini çıkarabileceği merkeziyetsiz, akıllı bir MEME ekosistemi oluşturur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.