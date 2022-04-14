PYN

Paynetic, akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik ve güvenli kripto para abonelik faturalandırması sağlayan, yapay zekâ destekli, blok zinciri tabanlı bir ödeme platformudur. Web3 işletmeleri için tasarlanan bu platform, öngörücü dolandırıcılık tespiti, sorunsuz cüzdan entegrasyonu ve merkeziyetsiz altyapıyı bir araya getirerek tekrarlayan kripto ödemelerini kolaylaştırır.

Kripto AdıPYN

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Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaPaynetic, akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik ve güvenli kripto para abonelik faturalandırması sağlayan, yapay zekâ destekli, blok zinciri tabanlı bir ödeme platformudur. Web3 işletmeleri için tasarlanan bu platform, öngörücü dolandırıcılık tespiti, sorunsuz cüzdan entegrasyonu ve merkeziyetsiz altyapıyı bir araya getirerek tekrarlayan kripto ödemelerini kolaylaştırır.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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