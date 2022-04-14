PYN

Paynetic, akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik ve güvenli kripto para abonelik faturalandırması sağlayan, yapay zekâ destekli, blok zinciri tabanlı bir ödeme platformudur. Web3 işletmeleri için tasarlanan bu platform, öngörücü dolandırıcılık tespiti, sorunsuz cüzdan entegrasyonu ve merkeziyetsiz altyapıyı bir araya getirerek tekrarlayan kripto ödemelerini kolaylaştırır.

Kripto AdıPYN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10 000 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaPaynetic, akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik ve güvenli kripto para abonelik faturalandırması sağlayan, yapay zekâ destekli, blok zinciri tabanlı bir ödeme platformudur. Web3 işletmeleri için tasarlanan bu platform, öngörücü dolandırıcılık tespiti, sorunsuz cüzdan entegrasyonu ve merkeziyetsiz altyapıyı bir araya getirerek tekrarlayan kripto ödemelerini kolaylaştırır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.