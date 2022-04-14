REDBIRD

Redbird, hızla alandaki en popüler platformlardan biri hâline gelen SOLANA Telegram tabanlı bir Web3 kripto oyunu + MEME'dir. En büyük Telegram kanalı, en hızlı büyüyen X kanalı ve ilk haftasında 200 binden fazla oyuncu gibi başarılarla Redbird, 1 milyar Web2 kullanıcısını Web3'e dâhil etmeyi hedefliyor.

Kripto AdıREDBIRD

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Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz88,888,875,888

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaRedbird, hızla alandaki en popüler platformlardan biri hâline gelen SOLANA Telegram tabanlı bir Web3 kripto oyunu + MEME'dir. En büyük Telegram kanalı, en hızlı büyüyen X kanalı ve ilk haftasında 200 binden fazla oyuncu gibi başarılarla Redbird, 1 milyar Web2 kullanıcısını Web3'e dâhil etmeyi hedefliyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.