SAFFRONFI

Saffron Finance, kullanıcıların (yani likidite sağlayıcıların) etkileşim kurmayı seçtikleri havuzlarda özelleştirilebilir ve dinamik risk/getiri maruziyetlerine erişmelerini sağlayan bir protokoldür. Protokolün ana kullanım amacı, likidite sağlayıcıları ve kredi protokolleri arasında aracı olarak hareket etmektir. Bu sayede likidite sağlayıcıları, çeşitli SFI dilimleri aracılığıyla kredi protokollerine likidite sağlayabilir. Protokolün yerel tokeni SFI, staking yoluyla protokoldeki belirli dilimlere erişim sağlamak ve protokolü yönetmek için kullanılır.

Kripto AdıSAFFRONFI

SıralamaNo.1682

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz100,000

Toplam Arz92,122

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3405.11432926,2021-02-20

En Düşük Fiyat13.984935242350309,2024-09-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSaffron Finance, kullanıcıların (yani likidite sağlayıcıların) etkileşim kurmayı seçtikleri havuzlarda özelleştirilebilir ve dinamik risk/getiri maruziyetlerine erişmelerini sağlayan bir protokoldür. Protokolün ana kullanım amacı, likidite sağlayıcıları ve kredi protokolleri arasında aracı olarak hareket etmektir. Bu sayede likidite sağlayıcıları, çeşitli SFI dilimleri aracılığıyla kredi protokollerine likidite sağlayabilir. Protokolün yerel tokeni SFI, staking yoluyla protokoldeki belirli dilimlere erişim sağlamak ve protokolü yönetmek için kullanılır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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