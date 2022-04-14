SOBAX

Merkeziyetsiz Sürekli Vadeli İşlemler Borsası. SobaX açık kaynak ekosisteminde doğrudan cüzdanınızdan 100x'e varan kaldıraçla BTC, ETH, MATIC ve çok daha fazla sürekli vadeli işlem çiftiyle alım satım yapın.

Kripto AdıSOBAX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriZETA

HakkındaMerkeziyetsiz Sürekli Vadeli İşlemler Borsası. SobaX açık kaynak ekosisteminde doğrudan cüzdanınızdan 100x'e varan kaldıraçla BTC, ETH, MATIC ve çok daha fazla sürekli vadeli işlem çiftiyle alım satım yapın.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.