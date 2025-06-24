SPONGE

Sponge, milyonlarca kişi tarafından sevilen ikonik sualtı süngerinden esinlenerek BNB Chain üzerinde dağıtılan, topluluk odaklı bir token. Eğlence, etkileşim ve derin deniz atmosferi için tasarlanan SpongeBob, Bikini Bottom enerjisini blok zincirine taşıyor.

Kripto AdıSPONGE

SıralamaNo.4493

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz420,000,000,000,000,000

Toplam Arz420,000,000,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000000001888729,2025-06-30

En Düşük Fiyat0.000000000000199087,2025-06-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSponge, milyonlarca kişi tarafından sevilen ikonik sualtı süngerinden esinlenerek BNB Chain üzerinde dağıtılan, topluluk odaklı bir token. Eğlence, etkileşim ve derin deniz atmosferi için tasarlanan SpongeBob, Bikini Bottom enerjisini blok zincirine taşıyor.

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