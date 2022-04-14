TOG

Telgather Games, Telegram ve LINE gibi viral platformlar için oluşturulmuş ilk mobil tabanlı, yapay zekâ destekli Web3 stüdyosudur. 18 milyondan fazla oyuncusu, yılda 12'den fazla oyunu ile oyun deneyimini ve kazanç elde etmeyi destekleyen yapay zekâ çekirdeği sayesinde Telgather, ölçeklenebilir Web3 oyunlarını yeniden tanımlıyor.

Kripto AdıTOG

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaTelgather Games, Telegram ve LINE gibi viral platformlar için oluşturulmuş ilk mobil tabanlı, yapay zekâ destekli Web3 stüdyosudur. 18 milyondan fazla oyuncusu, yılda 12'den fazla oyunu ile oyun deneyimini ve kazanç elde etmeyi destekleyen yapay zekâ çekirdeği sayesinde Telgather, ölçeklenebilir Web3 oyunlarını yeniden tanımlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.