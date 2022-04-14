TRADER

AgentXYZ, hem bireysel hem de profesyonel yatırımcılar için geliştirilen ilk yapay zekâ tabanlı alım satım terminaliyle işlem deneyimini yeniden tanımlıyor. Teknik analiz, zincir üstü veriler, sosyal duyarlılık ve piyasa temelleri dâhil olmak üzere 28 uzman aracı ile gerçek zamanlı içgörüler sunuyor.

Kripto AdıTRADER

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

Sektör

Sosyal Medya

