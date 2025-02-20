USDR

StablR USD (USDR), ABD Doları endeksli ve MiCAR uyumlu bir stabil coindir. ABD Doları değerine sabitlenmiştir ve 1:1 oranında geri alınabilir. Bu stabil coin, itibari para birimleri ve kısa vadeli devlet tahvilleri ile teminatlandırılmıştır. StablR USD (USDR)'nin temel amacı, geleneksel para birimlerine dijital, daha verimli, güvenli ve erişilebilir bir alternatif sunmaktır. StablR USD (USDR), bir değişim aracı, bir değer saklama aracı ve bir hesap birimi olarak kullanılabilir. StablR USD (USDR) için başlıca kullanım alanları şunlardır: daha hızlı ve daha düşük maliyetli ödemeleri mümkün kılmak, uluslararası (döviz) alım satımı ve yatırımları kolaylaştırarak daha esnek ve dayanıklı finansal sistemler oluşturmak.

Kripto AdıUSDR

SıralamaNo.1303

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)651.58%

Dolaşımdaki Arz6,324,994

Maksimum Arz∞

Toplam ArzUnlimited

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.02146361646693,2025-02-20

En Düşük Fiyat0.980782166260219,2025-03-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaStablR USD (USDR), ABD Doları endeksli ve MiCAR uyumlu bir stabil coindir. ABD Doları değerine sabitlenmiştir ve 1:1 oranında geri alınabilir. Bu stabil coin, itibari para birimleri ve kısa vadeli devlet tahvilleri ile teminatlandırılmıştır. StablR USD (USDR)'nin temel amacı, geleneksel para birimlerine dijital, daha verimli, güvenli ve erişilebilir bir alternatif sunmaktır. StablR USD (USDR), bir değişim aracı, bir değer saklama aracı ve bir hesap birimi olarak kullanılabilir. StablR USD (USDR) için başlıca kullanım alanları şunlardır: daha hızlı ve daha düşük maliyetli ödemeleri mümkün kılmak, uluslararası (döviz) alım satımı ve yatırımları kolaylaştırarak daha esnek ve dayanıklı finansal sistemler oluşturmak.

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