VITA

VitaWatch, yürümek, uyumak ve sağlıklı kalmak gibi günlük aktiviteleri zincir üzerinde değere dönüştüren Web3 destekli bir akıllı saattir. Merkeziyetsiz altyapı (DePIN) üzerine inşa edilen VitaWatch, yapay zekâ odaklı sağlık takibi, dijital kimlik (DID) ve $VITA token aracılığıyla gerçek zamanlı ödülleri bir araya getiriyor. NFC ödemeleri, adım bazlı teşvikler ve kullanıcıya ait sağlık verileri gibi özellikleriyle VitaWatch bir giyilebilir cihazdan çok daha fazlasıdır; Sağlıktan Kazanca ekonomisine ve Web3'ün fiziksel katmanına açılan kapınızdır.

Kripto AdıVITA

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaVitaWatch, yürümek, uyumak ve sağlıklı kalmak gibi günlük aktiviteleri zincir üzerinde değere dönüştüren Web3 destekli bir akıllı saattir. Merkeziyetsiz altyapı (DePIN) üzerine inşa edilen VitaWatch, yapay zekâ odaklı sağlık takibi, dijital kimlik (DID) ve $VITA token aracılığıyla gerçek zamanlı ödülleri bir araya getiriyor. NFC ödemeleri, adım bazlı teşvikler ve kullanıcıya ait sağlık verileri gibi özellikleriyle VitaWatch bir giyilebilir cihazdan çok daha fazlasıdır; Sağlıktan Kazanca ekonomisine ve Web3'ün fiziksel katmanına açılan kapınızdır.

Sektör

Sosyal Medya

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