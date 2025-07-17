WANGCHAI

Çin topluluklarındaki en popüler çıkartma memelerinden biri: $旺柴.

Kripto AdıWANGCHAI

SıralamaNo.3372

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz999,766,804

Toplam Arz999,766,804

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.015248595267261411,2025-07-17

En Düşük Fiyat0.008172040389512624,2025-07-18

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaÇin topluluklarındaki en popüler çıkartma memelerinden biri: $旺柴.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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