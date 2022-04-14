XPUNK

XPUNK Labs, sürükleyici cyberpunk estetiğini blok zinciri teknolojisiyle harmanlayarak Web3 oyun alanını yeniden tanımlıyor. Oyuncular, tamamı yerel $XPUNK token tarafından desteklenen oyun içi varlıkların gerçek mülkiyeti, beceriye dayalı kazançlar ve yönetişim hakları ile güçlendirilir.

Kripto AdıXPUNK

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaXPUNK Labs, sürükleyici cyberpunk estetiğini blok zinciri teknolojisiyle harmanlayarak Web3 oyun alanını yeniden tanımlıyor. Oyuncular, tamamı yerel $XPUNK token tarafından desteklenen oyun içi varlıkların gerçek mülkiyeti, beceriye dayalı kazançlar ve yönetişim hakları ile güçlendirilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.