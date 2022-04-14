ZRA

Zerora Protokol (ZRA) eğlence ve hayırseverliği birleştiren yeni nesil bir kripto projesidir. Eğlenceyi, topluluk teşviklerini ve gerçek dünyadaki sosyal yardımı birleştirerek hem insanlara hem de hayvanlara yardım eder. Kullanıcılar sadece ZRA alım satımı yapmaz; etkiyi güçlendirirler.

Kripto AdıZRA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaZerora Protokol (ZRA) eğlence ve hayırseverliği birleştiren yeni nesil bir kripto projesidir. Eğlenceyi, topluluk teşviklerini ve gerçek dünyadaki sosyal yardımı birleştirerek hem insanlara hem de hayvanlara yardım eder. Kullanıcılar sadece ZRA alım satımı yapmaz; etkiyi güçlendirirler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.