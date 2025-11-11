Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Beacon DeFi fiyat tahminlerini alın. BCN fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Beacon DeFi fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0023 $0,0023 $0,0023 +%0,39 USD Gerçek Tahmini Beacon DeFi 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Beacon DeFi, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,0023 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Beacon DeFi, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,002415 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BCN için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,002535 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BCN için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,002662 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BCN için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,002795 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BCN için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,002935 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Beacon DeFi fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,004781 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Beacon DeFi fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,007788 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,0023 %0,00

2026 $ 0,002415 %5,00

2027 $ 0,002535 %10,25

2028 $ 0,002662 %15,76

2029 $ 0,002795 %21,55

2030 $ 0,002935 %27,63

2031 $ 0,003082 %34,01

2032 $ 0,003236 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,003398 %47,75

2034 $ 0,003568 %55,13

2035 $ 0,003746 %62,89

2036 $ 0,003933 %71,03

2037 $ 0,004130 %79,59

2038 $ 0,004336 %88,56

2039 $ 0,004553 %97,99

2040 $ 0,004781 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Beacon DeFi Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 0,0023 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 0,002300 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,002302 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,002309 %0,41 Bugün için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde BCN için öngörülen fiyat 0,0023$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak BCN için yapılan fiyat tahmini 0,002300$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, BCN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,002302$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında BCN için öngörülen fiyat 0,002309$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Beacon DeFi Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0023$ 0,0023 $ 0,0023 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,39 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 47,84K$ 47,84K $ 47,84K Hacim (24 sa) -- En son BCN fiyatı $ 0,0023. 24 saatlik değişim oranı +%0,39 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 47,84K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki BCN arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı BCN Fiyatını Görüntüle

Beacon DeFi Fiyat Geçmişi Beacon DeFi canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Beacon DeFi fiyatı 0,0023 USD'dir. Dolaşımdaki Beacon DeFi(BCN) arzı 0,00 BCN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0,000010 $ 0,00234 $ 0,00227

7 Gün -%0,16 $ -0,000449 $ 0,00275 $ 0,00227

30 Gün -%0,54 $ -0,0027 $ 0,0124 $ 0,00227 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Beacon DeFi fiyat hareketi 0,000010$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Beacon DeFi en yüksek 0,00275$ ve en düşük 0,00227$ fiyatından işlem gördü ve -%0,16 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, BCN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Beacon DeFi, -%0,54 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,0027$ oldu. Bu durum, BCN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Beacon DeFi fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam BCN Fiyat Geçmişini Görüntüle

Beacon DeFi (BCN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Beacon DeFi Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak BCN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Beacon DeFi için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen BCN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Beacon DeFi fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, BCN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): BCN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Beacon DeFi için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

BCN Fiyat Tahmini Neden Önemli?

BCN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): BCN, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, BCN, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için BCN fiyat tahmini nedir? Beacon DeFi (BCN) fiyat tahmin aracına göre, BCN fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 BCN 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Beacon DeFi (BCN) fiyatı $0,0023 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BCN, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında BCN için tahmini fiyat hedefi nedir? Beacon DeFi (BCN) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 BCN fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında BCN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Beacon DeFi (BCN), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında BCN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Beacon DeFi (BCN), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 BCN 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Beacon DeFi (BCN) fiyatı $0,0023 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BCN, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için BCN fiyat tahmini nedir? Beacon DeFi (BCN) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 BCN fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.