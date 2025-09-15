Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Feed The People fiyat tahminlerini alın. FTP fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Feed The People fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,007798 $0,007798 $0,007798 +%289,90 USD Gerçek Tahmini Feed The People 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Feed The People, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,007798 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Feed The People, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,008187 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FTP için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,008597 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FTP için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,009027 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FTP için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,009478 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FTP için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,009952 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Feed The People fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,016211 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Feed The People fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,026406 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,007798 %0,00

October 15, 2025(30 Gün) $ 0,007830 %0,41 Bugün için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini September 15, 2025(Bugün) tarihinde FTP için öngörülen fiyat 0,007798$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini September 16, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak FTP için yapılan fiyat tahmini 0,007799$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini September 22, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, FTP için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,007805$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Feed The People (FTP) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında FTP için öngörülen fiyat 0,007830$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Feed The People Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,007798$ 0,007798 $ 0,007798 Fiyat Değişimi (24 sa) +%289,90 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 23,34K$ 23,34K $ 23,34K Hacim (24 sa) -- En son FTP fiyatı $ 0,007798. 24 saatlik değişim oranı +%289,90 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 23,34K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki FTP arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı FTP Fiyatını Görüntüle

Feed The People Fiyat Geçmişi Feed The People canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Feed The People fiyatı 0,007798 USD'dir. Dolaşımdaki Feed The People(FTP) arzı 0,00 FTP olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %2,90 $ 0,0058 $ 0,010854 $ 0,002

7 Gün %2,90 $ 0,0058 $ 0,010854 $ 0,002

30 Gün %2,90 $ 0,0058 $ 0,010854 $ 0,002 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Feed The People fiyat hareketi 0,0058$ oldu ve %2,90 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Feed The People en yüksek 0,010854$ ve en düşük 0,002$ fiyatından işlem gördü ve %2,90 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, FTP için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Feed The People, %2,90 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,0058$ oldu. Bu durum, FTP için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Feed The People fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam FTP Fiyat Geçmişini Görüntüle

Feed The People (FTP) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Feed The People Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak FTP için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Feed The People için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen FTP fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Feed The People fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, FTP varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): FTP için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Feed The People için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

FTP Fiyat Tahmini Neden Önemli?

FTP Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): FTP, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, FTP, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için FTP fiyat tahmini nedir? Feed The People (FTP) fiyat tahmin aracına göre, FTP fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 FTP 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Feed The People (FTP) fiyatı $0,007798 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FTP, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında FTP için tahmini fiyat hedefi nedir? Feed The People (FTP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 FTP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında FTP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Feed The People (FTP), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında FTP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Feed The People (FTP), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 FTP 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Feed The People (FTP) fiyatı $0,007798 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FTP, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için FTP fiyat tahmini nedir? Feed The People (FTP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 FTP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.