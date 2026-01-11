Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Kabuto fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, KABUTO varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Kabuto fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0053168 $0,0053168 $0,0053168 -%7,83 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Kabuto Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Kabuto %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,005316 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Kabuto %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,005582 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KABUTO varlığının 2028 yılında $ 0,005861 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KABUTO varlığının 2029 yılında $ 0,006154 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, KABUTO varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,006462 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Kabuto fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,010526 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Kabuto fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,017147 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,005316 %0,00

2027 $ 0,005582 %5,00

2028 $ 0,005861 %10,25

2029 $ 0,006154 %15,76

2030 $ 0,006462 %21,55

2031 $ 0,006785 %27,63

2032 $ 0,007125 %34,01

2033 $ 0,007481 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,007855 %47,75

2035 $ 0,008248 %55,13

2036 $ 0,008660 %62,89

2037 $ 0,009093 %71,03

2038 $ 0,009548 %79,59

2039 $ 0,010025 %88,56

2040 $ 0,010526 %97,99

2050 $ 0,017147 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Kabuto Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,005316 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,005317 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,005321 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,005338 %0,41 Bugün için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde KABUTO için öngörülen fiyat 0,005316$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KABUTO için yapılan fiyat tahmini 0,005317$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KABUTO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,005321$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KABUTO için öngörülen fiyat 0,005338$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Kabuto Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0053168$ 0,0053168 $ 0,0053168 Fiyat Değişimi (24 sa) -%7,82 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 53,53K$ 53,53K $ 53,53K Hacim (24 sa) -- En son KABUTO fiyatı $ 0,0053168. 24 saatlik değişim oranı -%7,83 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,53K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KABUTO arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı KABUTO Fiyatını Görüntüle

Kabuto Fiyat Geçmişi Kabuto canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kabuto fiyatı 0,005316 USD'dir. Dolaşımdaki Kabuto(KABUTO) arzı 0,00 KABUTO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,07 $ -0,000453 $ 0,0069 $ 0,005207

7 Gün %3,79 $ 0,004206 $ 0,008602 $ 0,0008

30 Gün %3,22 $ 0,004054 $ 0,008602 $ 0,000422 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Kabuto fiyat hareketi -0,000453$ oldu ve -%0,07 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Kabuto en yüksek 0,008602$ ve en düşük 0,0008$ fiyatından işlem gördü ve %3,79 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KABUTO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Kabuto, %3,22 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,004054$ oldu. Bu durum, KABUTO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Kabuto fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam KABUTO Fiyat Geçmişini Görüntüle

Kabuto (KABUTO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Kabuto Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KABUTO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kabuto için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KABUTO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Kabuto fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KABUTO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KABUTO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kabuto için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KABUTO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KABUTO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): KABUTO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, KABUTO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için KABUTO fiyat tahmini nedir? Kabuto (KABUTO) fiyat tahmin aracına göre, KABUTO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 KABUTO 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Kabuto (KABUTO) varlığının şu anki fiyatı $0,005316 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, KABUTO varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında KABUTO için tahmini fiyat hedefi nedir? Kabuto (KABUTO) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar KABUTO başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında KABUTO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kabuto (KABUTO) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında KABUTO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kabuto (KABUTO) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için KABUTO fiyat tahmini nedir? Kabuto (KABUTO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 KABUTO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.