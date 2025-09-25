Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Light fiyat tahminlerini alın. LIGHT1 fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

LIGHT1 Al

Light fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,01444 $0,01444 $0,01444 -%9,58 USD Gerçek Tahmini Light 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Light, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,01444 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Light, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,015162 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LIGHT1 için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,015920 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LIGHT1 için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,016716 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LIGHT1 için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,017551 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LIGHT1 için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,018429 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Light fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,030019 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Light fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,048898 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,01444 %0,00

2026 $ 0,015162 %5,00

2027 $ 0,015920 %10,25

2028 $ 0,016716 %15,76

2029 $ 0,017551 %21,55

2030 $ 0,018429 %27,63

2031 $ 0,019350 %34,01

2032 $ 0,020318 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,021334 %47,75

2034 $ 0,022401 %55,13

2035 $ 0,023521 %62,89

2036 $ 0,024697 %71,03

2037 $ 0,025932 %79,59

2038 $ 0,027228 %88,56

2039 $ 0,028590 %97,99

2040 $ 0,030019 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Light Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 25, 2025(Bugün) $ 0,01444 %0,00

September 26, 2025(Yarın) $ 0,014441 %0,01

October 2, 2025(Bu Hafta) $ 0,014453 %0,10

October 25, 2025(30 Gün) $ 0,014499 %0,41 Bugün için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini September 25, 2025(Bugün) tarihinde LIGHT1 için öngörülen fiyat 0,01444$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini September 26, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LIGHT1 için yapılan fiyat tahmini 0,014441$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini October 2, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, LIGHT1 için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,014453$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Light (LIGHT1) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LIGHT1 için öngörülen fiyat 0,014499$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Light Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,01444$ 0,01444 $ 0,01444 Fiyat Değişimi (24 sa) -%9,58 Piyasa Değeri $ 7,47M$ 7,47M $ 7,47M Dolaşım Arzı 500,40M 500,40M 500,40M Hacim (24 sa) $ 55,17K$ 55,17K $ 55,17K Hacim (24 sa) -- En son LIGHT1 fiyatı $ 0,01444. 24 saatlik değişim oranı -%9,58 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,17K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LIGHT1 arzı 500,40M olup, toplam piyasa değeri $ 7,47M şeklindedir. Canlı LIGHT1 Fiyatını Görüntüle

Nasıl Light (LIGHT1) Satın Alınır? LIGHT1 satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle LIGHT1 satın alabilirsiniz. Light satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen LIGHT1 Satın Almayı Öğrenin

Light Fiyat Geçmişi Light canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Light fiyatı 0,01493 USD'dir. Dolaşımdaki Light(LIGHT1) arzı 0,00 LIGHT1 olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 7,47M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,12 $ -0,002099 $ 0,02724 $ 0,01139

7 Gün -%0,02 $ -0,000370 $ 0,02724 $ 0,01139

30 Gün -%0,79 $ -0,057699 $ 0,1002 $ 0,01139 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Light fiyat hareketi -0,002099$ oldu ve -%0,12 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Light en yüksek 0,02724$ ve en düşük 0,01139$ fiyatından işlem gördü ve -%0,02 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LIGHT1 için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Light, -%0,79 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,057699$ oldu. Bu durum, LIGHT1 için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Light fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam LIGHT1 Fiyat Geçmişini Görüntüle

Light (LIGHT1) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Light Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LIGHT1 için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Light için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LIGHT1 fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Light fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LIGHT1 varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LIGHT1 için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Light için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LIGHT1 Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LIGHT1 Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): LIGHT1, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, LIGHT1, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için LIGHT1 fiyat tahmini nedir? Light (LIGHT1) fiyat tahmin aracına göre, LIGHT1 fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 LIGHT1 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Light (LIGHT1) fiyatı $0,01444 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LIGHT1, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında LIGHT1 için tahmini fiyat hedefi nedir? Light (LIGHT1) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 LIGHT1 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında LIGHT1 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Light (LIGHT1), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında LIGHT1 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Light (LIGHT1), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 LIGHT1 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Light (LIGHT1) fiyatı $0,01444 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LIGHT1, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için LIGHT1 fiyat tahmini nedir? Light (LIGHT1) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 LIGHT1 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol