The Lion fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0002825 $0,0002825 $0,0002825 -%7,10 USD Gerçek Tahmini The Lion 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, The Lion, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000282 fiyatından işlem görebilir. 2026 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, The Lion, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000296 fiyatından işlem görebilir. 2027 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LION için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000311 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LION için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000327 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LION için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000343 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LION için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000360 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında The Lion fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000587 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Lion (LION) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında The Lion fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000956 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000282 %0,00

2026 $ 0,000296 %5,00

2027 $ 0,000311 %10,25

2028 $ 0,000327 %15,76

2029 $ 0,000343 %21,55

2030 $ 0,000360 %27,63

2031 $ 0,000378 %34,01

2032 $ 0,000397 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000417 %47,75

2034 $ 0,000438 %55,13

2035 $ 0,000460 %62,89

2036 $ 0,000483 %71,03

2037 $ 0,000507 %79,59

2038 $ 0,000532 %88,56

2039 $ 0,000559 %97,99

2040 $ 0,000587 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The Lion Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 0,000282 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 0,000282 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,000282 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,000283 %0,41 Bugün için The Lion (LION) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde LION için öngörülen fiyat 0,000282$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The Lion (LION) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LION için yapılan fiyat tahmini 0,000282$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The Lion (LION) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, LION için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000282$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The Lion (LION) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LION için öngörülen fiyat 0,000283$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The Lion Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0002825$ 0,0002825 $ 0,0002825 Fiyat Değişimi (24 sa) -%7,10 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 52,66K$ 52,66K $ 52,66K Hacim (24 sa) -- En son LION fiyatı $ 0,0002825. 24 saatlik değişim oranı -%7,10 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 52,66K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LION arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı LION Fiyatını Görüntüle

The Lion Fiyat Geçmişi The Lion canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Lion fiyatı 0,000282 USD'dir. Dolaşımdaki The Lion(LION) arzı 0,00 LION olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,04 $ 0,000009 $ 0,000368 $ 0,000270

7 Gün -%0,23 $ -0,000088 $ 0,000408 $ 0,000219

30 Gün -%0,85 $ -0,001717 $ 0,0099 $ 0,000219 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Lion fiyat hareketi 0,000009$ oldu ve %0,04 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Lion en yüksek 0,000408$ ve en düşük 0,000219$ fiyatından işlem gördü ve -%0,23 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LION için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Lion, -%0,85 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,001717$ oldu. Bu durum, LION için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam The Lion fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam LION Fiyat Geçmişini Görüntüle

The Lion (LION) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Lion Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LION için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Lion için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LION fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Lion fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LION varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LION için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Lion için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LION Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LION Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): LION, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, LION, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için LION fiyat tahmini nedir? The Lion (LION) fiyat tahmin aracına göre, LION fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 LION 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Lion (LION) fiyatı $0,000282 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LION, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında LION için tahmini fiyat hedefi nedir? The Lion (LION) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 LION fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında LION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The Lion (LION), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında LION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The Lion (LION), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 LION 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Lion (LION) fiyatı $0,000282 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LION, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için LION fiyat tahmini nedir? The Lion (LION) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 LION fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol