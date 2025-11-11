PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için PENGX402 fiyat tahminlerini alın. PENGX402 fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

PENGX402 fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0002438 $0,0002438 $0,0002438 -%3,02 USD Gerçek Tahmini PENGX402 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, PENGX402, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000243 fiyatından işlem görebilir. 2026 için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, PENGX402, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000255 fiyatından işlem görebilir. 2027 için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PENGX402 için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000268 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PENGX402 için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000282 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PENGX402 için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000296 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PENGX402 için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000311 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında PENGX402 fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000506 seviyesine ulaşabilir. 2050 için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında PENGX402 fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000825 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000243 %0,00

2026 $ 0,000255 %5,00

2027 $ 0,000268 %10,25

2028 $ 0,000282 %15,76

2029 $ 0,000296 %21,55

2030 $ 0,000311 %27,63

2031 $ 0,000326 %34,01

2032 $ 0,000343 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000360 %47,75

2034 $ 0,000378 %55,13

2035 $ 0,000397 %62,89

2036 $ 0,000416 %71,03

2037 $ 0,000437 %79,59

2038 $ 0,000459 %88,56

2039 $ 0,000482 %97,99

2040 $ 0,000506 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli PENGX402 Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 0,000243 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 0,000243 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,000244 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,000244 %0,41 Bugün için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde PENGX402 için öngörülen fiyat 0,000243$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PENGX402 için yapılan fiyat tahmini 0,000243$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, PENGX402 için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000244$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PENGX402 için öngörülen fiyat 0,000244$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut PENGX402 Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0002438$ 0,0002438 $ 0,0002438 Fiyat Değişimi (24 sa) -%3,02 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 55,82K$ 55,82K $ 55,82K Hacim (24 sa) -- En son PENGX402 fiyatı $ 0,0002438. 24 saatlik değişim oranı -%3,02 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,82K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PENGX402 arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı PENGX402 Fiyatını Görüntüle

PENGX402 Fiyat Geçmişi PENGX402 canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki PENGX402 fiyatı 0,000243 USD'dir. Dolaşımdaki PENGX402(PENGX402) arzı 0,00 PENGX402 olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,09 $ -0,000026 $ 0,000332 $ 0,000235

7 Gün %0,01 $ 0,000002 $ 0,000570 $ 0,000167

30 Gün -%0,75 $ -0,000756 $ 0,005305 $ 0,000167 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, PENGX402 fiyat hareketi -0,000026$ oldu ve -%0,09 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, PENGX402 en yüksek 0,000570$ ve en düşük 0,000167$ fiyatından işlem gördü ve %0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PENGX402 için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, PENGX402, -%0,75 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000756$ oldu. Bu durum, PENGX402 için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam PENGX402 fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PENGX402 Fiyat Geçmişini Görüntüle

PENGX402 (PENGX402) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? PENGX402 Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PENGX402 için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, PENGX402 için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PENGX402 fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının PENGX402 fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PENGX402 varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PENGX402 için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak PENGX402 için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PENGX402 Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PENGX402 Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PENGX402, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PENGX402, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PENGX402 fiyat tahmini nedir? PENGX402 (PENGX402) fiyat tahmin aracına göre, PENGX402 fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PENGX402 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 PENGX402 (PENGX402) fiyatı $0,000243 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PENGX402, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında PENGX402 için tahmini fiyat hedefi nedir? PENGX402 (PENGX402) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 PENGX402 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında PENGX402 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, PENGX402 (PENGX402), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında PENGX402 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, PENGX402 (PENGX402), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 PENGX402 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 PENGX402 (PENGX402) fiyatı $0,000243 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PENGX402, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PENGX402 fiyat tahmini nedir? PENGX402 (PENGX402) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PENGX402 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.