Planck (PLANCK) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Planck fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, PLANCK varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Planck fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0151 $0,0151 $0,0151 +%7,85 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Planck Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Planck (PLANCK) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Planck %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,0151 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Planck (PLANCK) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Planck %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,015855 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Planck (PLANCK) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PLANCK varlığının 2028 yılında $ 0,016647 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Planck (PLANCK) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PLANCK varlığının 2029 yılında $ 0,017480 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Planck (PLANCK) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, PLANCK varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,018354 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Planck (PLANCK) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Planck fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,029896 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Planck (PLANCK) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Planck fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,048699 seviyesine ulaşabilir.

Mevcut Planck Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0151$ 0,0151 $ 0,0151 Fiyat Değişimi (24 sa) +%7,85 Piyasa Değeri $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Dolaşım Arzı 76,56M 76,56M 76,56M Hacim (24 sa) $ 8,38K$ 8,38K $ 8,38K Hacim (24 sa) -- En son PLANCK fiyatı $ 0,0151. 24 saatlik değişim oranı +%7,85 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,38K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PLANCK arzı 76,56M olup, toplam piyasa değeri $ 1,16M şeklindedir. Canlı PLANCK Fiyatını Görüntüle

Planck Fiyat Geçmişi Planck canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Planck fiyatı 0,0152 USD'dir. Dolaşımdaki Planck(PLANCK) arzı 0,00 PLANCK olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,16M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,08 $ 0,001100 $ 0,0152 $ 0,0126

7 Gün -%0,01 $ -0,000199 $ 0,0243 $ 0,0126

30 Gün -%0,37 $ -0,009 $ 0,0266 $ 0,0117 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Planck fiyat hareketi 0,001100$ oldu ve %0,08 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Planck en yüksek 0,0243$ ve en düşük 0,0126$ fiyatından işlem gördü ve -%0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PLANCK için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Planck, -%0,37 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,009$ oldu. Bu durum, PLANCK için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Planck fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PLANCK Fiyat Geçmişini Görüntüle

Planck (PLANCK) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Planck Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PLANCK için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Planck için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PLANCK fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Planck fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PLANCK varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PLANCK için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Planck için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PLANCK Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PLANCK Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

