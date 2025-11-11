MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / South Park Sucks Now (SPSN) /

South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için South Park Sucks Now fiyat tahminlerini alın. SPSN fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

South Park Sucks Now fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,004043 $0,004043 $0,004043 +%3,08 USD Gerçek Tahmini South Park Sucks Now 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, South Park Sucks Now, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,004043 fiyatından işlem görebilir. 2026 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, South Park Sucks Now, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,004245 fiyatından işlem görebilir. 2027 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SPSN için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,004457 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SPSN için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,004680 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SPSN için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,004914 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SPSN için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,005160 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında South Park Sucks Now fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,008405 seviyesine ulaşabilir. 2050 için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında South Park Sucks Now fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,013691 seviyesine ulaşabilir.

Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli South Park Sucks Now Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 0,004043 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 0,004043 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,004046 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,004059 %0,41 Bugün için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde SPSN için öngörülen fiyat 0,004043$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SPSN için yapılan fiyat tahmini 0,004043$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, SPSN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,004046$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SPSN için öngörülen fiyat 0,004059$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut South Park Sucks Now Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,004043$ 0,004043 $ 0,004043 Fiyat Değişimi (24 sa) +%3,08 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 56,99K$ 56,99K $ 56,99K Hacim (24 sa) -- En son SPSN fiyatı $ 0,004043. 24 saatlik değişim oranı +%3,08 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,99K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SPSN arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı SPSN Fiyatını Görüntüle

South Park Sucks Now Fiyat Geçmişi South Park Sucks Now canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki South Park Sucks Now fiyatı 0,004044 USD'dir. Dolaşımdaki South Park Sucks Now(SPSN) arzı 0,00 SPSN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,13 $ 0,000472 $ 0,004605 $ 0,003469

7 Gün %3,04 $ 0,003044 $ 0,007282 $ 0,001

30 Gün %3,04 $ 0,003044 $ 0,007282 $ 0,001 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, South Park Sucks Now fiyat hareketi 0,000472$ oldu ve %0,13 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, South Park Sucks Now en yüksek 0,007282$ ve en düşük 0,001$ fiyatından işlem gördü ve %3,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SPSN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, South Park Sucks Now, %3,04 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,003044$ oldu. Bu durum, SPSN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam South Park Sucks Now fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SPSN Fiyat Geçmişini Görüntüle

South Park Sucks Now (SPSN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? South Park Sucks Now Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SPSN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, South Park Sucks Now için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SPSN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının South Park Sucks Now fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SPSN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SPSN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak South Park Sucks Now için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SPSN Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SPSN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

