WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için WEED Token fiyat tahminlerini alın. WEED fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

WEED Token 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, WEED Token, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,00996 fiyatından işlem görebilir. 2026 için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, WEED Token, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,010458 fiyatından işlem görebilir. 2027 için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WEED için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,010980 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WEED için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,011529 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WEED için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,012106 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WEED için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,012711 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında WEED Token fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,020706 seviyesine ulaşabilir. 2050 için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında WEED Token fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,033728 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,00996 %0,00

2026 $ 0,010458 %5,00

2027 $ 0,010980 %10,25

2028 $ 0,011529 %15,76

2029 $ 0,012106 %21,55

2030 $ 0,012711 %27,63

2031 $ 0,013347 %34,01

2032 $ 0,014014 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,014715 %47,75

2034 $ 0,015451 %55,13

2035 $ 0,016223 %62,89

2036 $ 0,017034 %71,03

2037 $ 0,017886 %79,59

2038 $ 0,018781 %88,56

2039 $ 0,019720 %97,99

2040 $ 0,020706 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli WEED Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,00996 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,009961 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,009969 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,010000 %0,41 Bugün için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde WEED için öngörülen fiyat 0,00996$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WEED için yapılan fiyat tahmini 0,009961$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, WEED için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,009969$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük WEED Token (WEED) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WEED için öngörülen fiyat 0,010000$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut WEED Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,00996$ 0,00996 $ 0,00996 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,20 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 53,18K$ 53,18K $ 53,18K Hacim (24 sa) -- En son WEED fiyatı $ 0,00996. 24 saatlik değişim oranı -%0,20 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,18K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WEED arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı WEED Fiyatını Görüntüle

WEED Token Fiyat Geçmişi WEED Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki WEED Token fiyatı 0,00996 USD'dir. Dolaşımdaki WEED Token(WEED) arzı 0,00 WEED olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,19 $ -0,00243 $ 0,0124 $ 0,00978

7 Gün -%0,60 $ -0,015019 $ 0,03927 $ 0,00978

30 Gün -%0,93 $ -0,15584 $ 0,2122 $ 0,00978 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, WEED Token fiyat hareketi -0,00243$ oldu ve -%0,19 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, WEED Token en yüksek 0,03927$ ve en düşük 0,00978$ fiyatından işlem gördü ve -%0,60 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WEED için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, WEED Token, -%0,93 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,15584$ oldu. Bu durum, WEED için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam WEED Token fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam WEED Fiyat Geçmişini Görüntüle

WEED Token (WEED) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? WEED Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WEED için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, WEED Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WEED fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının WEED Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WEED varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WEED için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak WEED Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WEED Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WEED Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

