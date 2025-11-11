Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Delta Decentralized fiyat tahminlerini alın. DLT fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Delta Decentralized fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Delta Decentralized 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Delta Decentralized, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,018414 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Delta Decentralized, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,019335 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DLT için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,020302 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DLT için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,021317 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DLT için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,022383 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DLT için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,023502 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Delta Decentralized fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,038283 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Delta Decentralized fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,062359 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,018414 %0,00

2026 $ 0,019335 %5,00

2027 $ 0,020302 %10,25

2028 $ 0,021317 %15,76

2029 $ 0,022383 %21,55

2030 $ 0,023502 %27,63

2031 $ 0,024677 %34,01

2032 $ 0,025911 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,027207 %47,75

2034 $ 0,028567 %55,13

2035 $ 0,029995 %62,89

2036 $ 0,031495 %71,03

2037 $ 0,033070 %79,59

2038 $ 0,034724 %88,56

2039 $ 0,036460 %97,99

2040 $ 0,038283 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Delta Decentralized Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 0,018414 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 0,018417 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,018432 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,018490 %0,41 Bugün için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde DLT için öngörülen fiyat 0,018414$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DLT için yapılan fiyat tahmini 0,018417$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, DLT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,018432$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DLT için öngörülen fiyat 0,018490$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Delta Decentralized Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 736,59K$ 736,59K $ 736,59K Dolaşım Arzı 40,00M 40,00M 40,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DLT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DLT arzı 40,00M olup, toplam piyasa değeri $ 736,59K şeklindedir. Canlı DLT Fiyatını Görüntüle

Delta Decentralized Fiyat Geçmişi Delta Decentralized canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Delta Decentralized fiyatı 0,018414 USD'dir. Dolaşımdaki Delta Decentralized(DLT) arzı 40,00M DLT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 736.591$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %2,98 $ 0,000533 $ 0,018414 $ 0,017881

7 Gün -%19,98 $ -0,003681 $ 0,029318 $ 0,017839

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,029318 $ 0,017839 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Delta Decentralized fiyat hareketi 0,000533$ oldu ve %2,98 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Delta Decentralized en yüksek 0,029318$ ve en düşük 0,017839$ fiyatından işlem gördü ve -%19,98 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DLT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Delta Decentralized, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, DLT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Delta Decentralized (DLT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Delta Decentralized Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DLT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Delta Decentralized için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DLT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Delta Decentralized fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DLT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DLT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Delta Decentralized için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DLT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DLT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DLT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DLT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DLT fiyat tahmini nedir? Delta Decentralized (DLT) fiyat tahmin aracına göre, DLT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DLT 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Delta Decentralized (DLT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DLT, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında DLT için tahmini fiyat hedefi nedir? Delta Decentralized (DLT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 DLT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında DLT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Delta Decentralized (DLT), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında DLT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Delta Decentralized (DLT), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 DLT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Delta Decentralized (DLT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DLT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DLT fiyat tahmini nedir? Delta Decentralized (DLT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DLT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.