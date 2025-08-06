Grade Fiyat Geleceği Tahmini

Grade (GRD) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de GRD değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Grade fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Grade değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

GRD Al

GRD fiyat artışı tahmininizi girin Fiyat tahmini yüzdenizi girin ve fiyat trendlerini anında keşfedin. (Yasal Uyarı: Tüm fiyat tahminleri kullanıcı girişlerine dayanmaktadır). % Hesapla Gerçek Tahmini 2025–2050 Grade Fiyat Tahmini Grade fiyat tahmininize göre, GRD fiyatının 2050 yılına kadar %238,64 değişmesi ve 912,8935 USD'ye ulaşması bekleniyor. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 269,58 %0,00

2026 $ 283,0589 %5,00

2030 $ 344,0599 %27,63

2040 $ 560,4374 %107,89

2050 $ 912,8935 %238,64 2025 Yılı için Grade (GRD) Fiyat Tahmini 2025 yılında, Grade fiyatı potansiyel olarak %0,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 269,58 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için Grade (GRD) Fiyat Tahmini 2026 yılında, Grade fiyatı potansiyel olarak %5,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 283,0589 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için Grade (GRD) Fiyat Tahmini 2030 yılında, Grade fiyatı potansiyel olarak %27,63 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 344,0599 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için Grade (GRD) Fiyat Tahmini 2040 yılında, Grade fiyatı potansiyel olarak %107,89 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 560,4374 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için Grade (GRD) Fiyat Tahmini 2050 yılında, Grade fiyatı potansiyel olarak %238,64 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 912,8935 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Grade Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme August 6, 2025(Bugün) $ 269,58 %0,00

August 7, 2025(Yarın) $ 269,6169 %0,01

August 13, 2025(Bu Hafta) $ 269,8385 %0,10

September 5, 2025(30 Gün) $ 270,6878 %0,41 Bugün için Grade (GRD) Fiyat Tahmini August 6, 2025(Bugün) tarihinde GRD için öngörülen fiyat 269,58$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Grade (GRD) Fiyat Tahmini August 7, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GRD için yapılan fiyat tahmini 269,6169$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Grade (GRD) Fiyat Tahmini August 13, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, GRD için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 269,8385$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Grade (GRD) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GRD için öngörülen fiyat 270,6878$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Grade Fiyat Geçmişi Grade canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Grade fiyatı 269,58 USD'dir. Dolaşımdaki Grade(GRD) arzı 0,00 GRD olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%10,16 $ -30,4924 $ 300,91 $ 267,29

7 Gün -%14,40 $ -38,8212 $ 318,3351 $ 267,7831

30 Gün -%14,79 $ -39,8870 $ 318,3351 $ 267,7831 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Grade fiyat hareketi -30,4924$ oldu ve -%10,16 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Grade en yüksek 318,3351$ ve en düşük 267,7831$ fiyatından işlem gördü ve -%14,40 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GRD için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Grade, -%14,79 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -39,8870$ oldu. Bu durum, GRD için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Grade (GRD) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Grade Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GRD için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Grade için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GRD fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Grade fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GRD varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): GRD için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Grade için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GRD Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GRD Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

Grade Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? Grade fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Grade Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki GRD fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. Grade ile İlişkili Riskler Nelerdir? Grade tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. Grade Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? GRD canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Grade Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak GRD için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. Grade için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı Grade Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların Grade hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. Grade Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? Grade (GRD) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin Grade Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.

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