Nomad Exiles (PRIDE) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de PRIDE değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Nomad Exiles fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Nomad Exiles değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

Nomad Exiles fiyat tahmininize göre, PRIDE fiyatının 2050 yılına kadar %238,64 değişmesi ve 0,002796 USD'ye ulaşması bekleniyor.

2026 $ 0,000866 %5,00

2030 $ 0,001053 %27,63

2040 $ 0,001716 %107,89

2050 $ 0,002796 %238,64 2025 Yılı için Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmini 2025 yılında, Nomad Exiles fiyatı potansiyel olarak %0,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,000825 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmini 2026 yılında, Nomad Exiles fiyatı potansiyel olarak %5,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,000866 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmini 2030 yılında, Nomad Exiles fiyatı potansiyel olarak %27,63 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,001053 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmini 2040 yılında, Nomad Exiles fiyatı potansiyel olarak %107,89 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,001716 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmini 2050 yılında, Nomad Exiles fiyatı potansiyel olarak %238,64 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0,002796 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Nomad Exiles Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme August 9, 2025(Bugün) $ 0,000825 %0,00

August 10, 2025(Yarın) $ 0,000825 %0,01

August 16, 2025(Bu Hafta) $ 0,000826 %0,10

September 8, 2025(30 Gün) $ 0,000829 %0,41 Bugün için Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmini August 9, 2025(Bugün) tarihinde PRIDE için öngörülen fiyat 0,000825$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmini August 10, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PRIDE için yapılan fiyat tahmini 0,000825$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmini August 16, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, PRIDE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000826$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PRIDE için öngörülen fiyat 0,000829$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Nomad Exiles Fiyat Geçmişi Nomad Exiles canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Nomad Exiles fiyatı 0,00082567 USD'dir. Dolaşımdaki Nomad Exiles(PRIDE) arzı 0,00 PRIDE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,10 $ -- $ 0,000827 $ 0,000825

7 Gün %11,11 $ 0,000091 $ 0,000830 $ 0,000743

30 Gün %1,58 $ 0,000013 $ 0,000830 $ 0,000743 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Nomad Exiles fiyat hareketi --$ oldu ve -%0,10 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Nomad Exiles en yüksek 0,000830$ ve en düşük 0,000743$ fiyatından işlem gördü ve %11,11 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PRIDE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Nomad Exiles, %1,58 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000013$ oldu. Bu durum, PRIDE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Nomad Exiles (PRIDE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Nomad Exiles Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PRIDE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Nomad Exiles için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PRIDE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Nomad Exiles fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PRIDE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): PRIDE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Nomad Exiles için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PRIDE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PRIDE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

Nomad Exiles Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? Nomad Exiles fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Nomad Exiles Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki PRIDE fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. Nomad Exiles ile İlişkili Riskler Nelerdir? Nomad Exiles tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. Nomad Exiles Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? PRIDE canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Nomad Exiles Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak PRIDE için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. Nomad Exiles için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı Nomad Exiles Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların Nomad Exiles hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. Nomad Exiles Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? Nomad Exiles (PRIDE) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin Nomad Exiles Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.

