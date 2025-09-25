The First Play (1ST) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için The First Play fiyat tahminlerini alın. 1ST fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

1ST Al

The First Play fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini The First Play 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, The First Play, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000085 fiyatından işlem görebilir. 2026 için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, The First Play, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000089 fiyatından işlem görebilir. 2027 için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, 1ST için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000093 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, 1ST için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000098 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, 1ST için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000103 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, 1ST için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000108 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında The First Play fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000176 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında The First Play fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000288 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000085 %0,00

2026 $ 0,000089 %5,00

2027 $ 0,000093 %10,25

2028 $ 0,000098 %15,76

2029 $ 0,000103 %21,55

2030 $ 0,000108 %27,63

2031 $ 0,000114 %34,01

2032 $ 0,000119 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000125 %47,75

2034 $ 0,000131 %55,13

2035 $ 0,000138 %62,89

2036 $ 0,000145 %71,03

2037 $ 0,000152 %79,59

2038 $ 0,000160 %88,56

2039 $ 0,000168 %97,99

2040 $ 0,000176 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The First Play Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 25, 2025(Bugün) $ 0,000085 %0,00

September 26, 2025(Yarın) $ 0,000085 %0,01

October 2, 2025(Bu Hafta) $ 0,000085 %0,10

October 25, 2025(30 Gün) $ 0,000085 %0,41 Bugün için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini September 25, 2025(Bugün) tarihinde 1ST için öngörülen fiyat 0,000085$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini September 26, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak 1ST için yapılan fiyat tahmini 0,000085$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The First Play (1ST) Fiyat Tahmini October 2, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, 1ST için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000085$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The First Play (1ST) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında 1ST için öngörülen fiyat 0,000085$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The First Play Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 85,07K$ 85,07K $ 85,07K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son 1ST fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki 1ST arzı 999,96M olup, toplam piyasa değeri $ 85,07K şeklindedir. Canlı 1ST Fiyatını Görüntüle

The First Play Fiyat Geçmişi The First Play canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The First Play fiyatı 0,000085 USD'dir. Dolaşımdaki The First Play(1ST) arzı 999,96M 1ST olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 85.069$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %88,55 $ 0 $ 0,000108 $ 0,000045

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000107 $ 0,000045

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000107 $ 0,000045 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The First Play fiyat hareketi 0$ oldu ve %88,55 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The First Play en yüksek 0,000107$ ve en düşük 0,000045$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, 1ST için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The First Play, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, 1ST için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

The First Play (1ST) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The First Play Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak 1ST için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The First Play için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen 1ST fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The First Play fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, 1ST varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): 1ST için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The First Play için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

1ST Fiyat Tahmini Neden Önemli?

1ST Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): 1ST, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, 1ST, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için 1ST fiyat tahmini nedir? The First Play (1ST) fiyat tahmin aracına göre, 1ST fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 1ST 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The First Play (1ST) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, 1ST, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında 1ST için tahmini fiyat hedefi nedir? The First Play (1ST) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 1ST fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında 1ST için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The First Play (1ST), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında 1ST için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The First Play (1ST), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 1ST 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The First Play (1ST) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, 1ST, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için 1ST fiyat tahmini nedir? The First Play (1ST) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 1ST fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol