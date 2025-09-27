Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini (USD)

Web3 Workx fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. 2025 için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Web3 Workx, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,004488 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Web3 Workx, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,004713 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WRKX için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,004948 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WRKX için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,005196 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WRKX için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,005456 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WRKX için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,005728 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Web3 Workx fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,009331 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Web3 Workx fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,015200 seviyesine ulaşabilir.

2026 $ 0,004713 %5,00

2027 $ 0,004948 %10,25

2028 $ 0,005196 %15,76

2029 $ 0,005456 %21,55

2030 $ 0,005728 %27,63

2031 $ 0,006015 %34,01

2032 $ 0,006316 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,006632 %47,75

2034 $ 0,006963 %55,13

2035 $ 0,007311 %62,89

2036 $ 0,007677 %71,03

2037 $ 0,008061 %79,59

2038 $ 0,008464 %88,56

2039 $ 0,008887 %97,99

Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Web3 Workx Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 27, 2025(Bugün) $ 0,004488 %0,00

September 28, 2025(Yarın) $ 0,004489 %0,01

October 4, 2025(Bu Hafta) $ 0,004493 %0,10

Bugün için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini September 27, 2025(Bugün) tarihinde WRKX için öngörülen fiyat 0,004488$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini September 28, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WRKX için yapılan fiyat tahmini 0,004489$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini October 4, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, WRKX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,004493$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WRKX için öngörülen fiyat 0,004507$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Web3 Workx Fiyatı İstatistikleri En son WRKX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WRKX arzı 83,31M olup, toplam piyasa değeri $ 373,96K şeklindedir. Canlı WRKX Fiyatını Görüntüle

Web3 Workx Fiyat Geçmişi Web3 Workx canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Web3 Workx fiyatı 0,004488 USD'dir. Dolaşımdaki Web3 Workx(WRKX) arzı 83,31M WRKX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 373.959$ tutarındadır.

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,004463 $ 0,004463

24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Web3 Workx fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Web3 Workx en yüksek 0,004463$ ve en düşük 0,004463$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WRKX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Web3 Workx, %0,62 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000027$ oldu. Bu durum, WRKX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Web3 Workx (WRKX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Web3 Workx Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WRKX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Web3 Workx için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WRKX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Web3 Workx fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WRKX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WRKX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Web3 Workx için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WRKX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WRKX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

