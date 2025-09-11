Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Zivoe Vault fiyat tahminlerini alın. ZVLT fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Zivoe Vault fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- 0.00% USD Gerçek Tahmini Zivoe Vault 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Zivoe Vault, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 1.037 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Zivoe Vault, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1.0888 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ZVLT için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1.1432 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ZVLT için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1.2004 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ZVLT için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1.2604 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ZVLT için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1.3235 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Zivoe Vault fiyatı, potansiyel olarak 107.89% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2.1558 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Zivoe Vault fiyatı, potansiyel olarak 238.64% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3.5116 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 1.037 0.00%

2026 $ 1.0888 5.00%

2027 $ 1.1432 10.25%

2028 $ 1.2004 15.76%

2029 $ 1.2604 21.55%

2030 $ 1.3235 27.63%

2031 $ 1.3896 34.01%

2032 $ 1.4591 40.71% Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 1.5321 47.75%

2034 $ 1.6087 55.13%

2035 $ 1.6891 62.89%

2036 $ 1.7736 71.03%

2037 $ 1.8623 79.59%

2038 $ 1.9554 88.56%

2039 $ 2.0531 97.99%

2040 $ 2.1558 107.89% Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Zivoe Vault Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 11, 2025(Bugün) $ 1.037 0.00%

September 12, 2025(Yarın) $ 1.0371 0.01%

September 18, 2025(Bu Hafta) $ 1.0379 0.10%

October 11, 2025(30 Gün) $ 1.0412 0.41% Bugün için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini September 11, 2025(Bugün) tarihinde ZVLT için öngörülen fiyat 1.037$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini September 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak ZVLT için yapılan fiyat tahmini 1.0371$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini September 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, ZVLT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1.0379$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında ZVLT için öngörülen fiyat 1.0412$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Zivoe Vault Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 6.27M$ 6.27M $ 6.27M Dolaşım Arzı 6.04M 6.04M 6.04M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son ZVLT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ZVLT arzı 6.04M olup, toplam piyasa değeri $ 6.27M şeklindedir. Canlı ZVLT Fiyatını Görüntüle

Zivoe Vault Fiyat Geçmişi Zivoe Vault canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Zivoe Vault fiyatı 1.037 USD'dir. Dolaşımdaki Zivoe Vault(ZVLT) arzı 6.04M ZVLT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 6,266,020$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -0.24% $ -0.002557 $ 1.044 $ 1.032

7 Gün 0.00% $ 0 $ 1.0439 $ 1.0357

30 Gün 0.00% $ 0 $ 1.0439 $ 1.0357 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Zivoe Vault fiyat hareketi -0.002557$ oldu ve -0.24% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Zivoe Vault en yüksek 1.0439$ ve en düşük 1.0357$ fiyatından işlem gördü ve 0.00% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ZVLT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Zivoe Vault, 0.00% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, ZVLT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Zivoe Vault Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ZVLT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Zivoe Vault için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ZVLT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Zivoe Vault fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ZVLT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ZVLT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Zivoe Vault için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ZVLT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ZVLT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): ZVLT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, ZVLT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için ZVLT fiyat tahmini nedir? Zivoe Vault (ZVLT) fiyat tahmin aracına göre, ZVLT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 ZVLT 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Zivoe Vault (ZVLT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ZVLT, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında ZVLT için tahmini fiyat hedefi nedir? Zivoe Vault (ZVLT) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 ZVLT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında ZVLT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Zivoe Vault (ZVLT), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında ZVLT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Zivoe Vault (ZVLT), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 ZVLT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Zivoe Vault (ZVLT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ZVLT, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için ZVLT fiyat tahmini nedir? Zivoe Vault (ZVLT) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 ZVLT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.