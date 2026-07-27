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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Binance Life hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Binance Life hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Binance Life (币安人生) Bugünkü Teknik Analizi

Binance Life (币安人生) Bugünkü Teknik Analizi

Binance Life Analiz sayfası, 币安人生 tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Binance Life projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Binance Life (币安人生) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,63544--+%1,00-%11,35+%68,34
Binance Life Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Binance Life Sermaye Akışı

Net Giriş币安人生USDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,68 M0,63
2026-07-26$0,56 M0,66
2026-07-25$0,05 M0,63
2026-07-24$0,58 M0,65
2026-07-23$0,69 M0,68

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Binance Life fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
币安人生/USDT
$0,63551
$0,63551$0,63551
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

币安人生 / USD Hesaplayıcı

Miktar

币安人生
币安人生
USD
USD

1 币安人生 = 0,63544 USD

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