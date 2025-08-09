0x Leverage Fiyatı (OXL)
0x Leverage (OXL), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. OXL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki OXL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OXL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, 0x Leverage / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 0x Leverage / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 0x Leverage / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 0x Leverage / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%3,31
|30 Gün
|$ 0
|+%68,63
|60 Gün
|$ 0
|+%33,30
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel 0x Leverage fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%3,31
+%29,95
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
0xLeverage is a ground breaking all-in-one defi trading bot, accessible exclusively on telegram. The bots capabilities are unparalleled in the space as users will have the power to leverage their buying power and amplify their potential profits like never before. Let’s make it plain. Using leverage when trading is borrowing additional capital to magnify gains but also exposes you to a higher chance of immutability losing your investment. The advantage is it provides traders with an opportunity to earn higher returns using a smaller initial investment. However the higher reward potential carries higher risk as those borrowed funds must be paid back. Either those borrowed funds are paid back when you sell for profit or when the price drops to a liquidation level which is presented to the investor prior to opening a trade. The higher the leverage you choose the closer your liquidation price will be to your initial price, leaving little room when the price of the asset drops, especially if that asset has low liquidity. How our leverage system works on Blockchain When a user is on the leverage menu on our bot, they select their initial funds and the amount of leverage they want to borrow. For example if the user selects $50 and 3x leverage they are borrowing an additional $100 from the leverage pool to give them 3x the position while only risking 1/3 of their actual funds. When they open the trade their $50 are transferred to their unique leverage wallet. Simultaneously $100 are sent from our leverage pool. With those combined funds a trade is opened for $150 in the selected token. Once that trade is open the user must watch their liquidation price closely. They can track their trade but typing /tracklev and close their position at any time. If the users position falls to liquidation price their position will automatically sell. And those funds are all sent back to the leverage pool. If the user closes the position in profit the user gets their initial plus gains sent to their wallet, minus the loaned amount and fees which are sent to the leverage pool.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
0x Leverage (OXL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OXL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
