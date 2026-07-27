1INCH (1INCH) Bugünkü Teknik Analizi 1INCH Analiz sayfası, 1INCH tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. 1INCH projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

1INCH (1INCH) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,08529 -- +%15,75 +%21,27 -%9,71

1INCH Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, 1INCH için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 18 Nötr 1 Alış 7 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 1 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,08507 0,08505 R2 0,08505 0,08503 R1 0,08502 0,08502 PP 0,085 0,085 S1 0,08497 0,08498 S2 0,08495 0,08497 S3 0,08492 0,08495

1INCH Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,07M $2,08 M $2,16 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,30 M 3 Günlük Aktif Satış $0,30 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,98 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,01 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. 1INCH Sermaye Akışı Net Giriş 1INCHUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,04 M 0,09 2026-07-26 -$0,05 M 0,08 2026-07-25 -$0,14 M 0,08 2026-07-24 -$0,07 M 0,09 2026-07-23 $0,07 M 0,09 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de 1INCH (1INCH) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı 1INCH fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim 1INCH / USDT $0,08525 $0,08525 $0,08525 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat