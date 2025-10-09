One More Game / Kyrgyzstani Som Dönüşüm Tablosu
1MORE / KGS Dönüşüm Tablosu
- 1 1MORE0.00 KGS
- 2 1MORE0.00 KGS
- 3 1MORE0.00 KGS
- 4 1MORE0.00 KGS
- 5 1MORE0.00 KGS
- 6 1MORE0.00 KGS
- 7 1MORE0.00 KGS
- 8 1MORE0.00 KGS
- 9 1MORE0.00 KGS
- 10 1MORE0.00 KGS
- 50 1MORE0.01 KGS
- 100 1MORE0.03 KGS
- 1,000 1MORE0.29 KGS
- 5,000 1MORE1.44 KGS
- 10,000 1MORE2.88 KGS
Yukarıdaki tablo, 1 1MORE ile 10.000 1MORE arasındaki bir aralıkta, One More Game ile Kyrgyzstani Som (1MORE ile KGS) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KGS piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen 1MORE tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel 1MORE / KGS arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KGS / 1MORE Dönüşüm Tablosu
- 1 KGS3,473 1MORE
- 2 KGS6,947 1MORE
- 3 KGS10,421 1MORE
- 4 KGS13,895 1MORE
- 5 KGS17,369 1MORE
- 6 KGS20,843 1MORE
- 7 KGS24,317 1MORE
- 8 KGS27,791 1MORE
- 9 KGS31,265 1MORE
- 10 KGS34,739 1MORE
- 50 KGS173,697 1MORE
- 100 KGS347,394 1MORE
- 1,000 KGS3,473,949 1MORE
- 5,000 KGS17,369,748 1MORE
- 10,000 KGS34,739,496 1MORE
Yukarıdaki tablo, 1 KGS ile 10.000 KGS arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Kyrgyzstani Som ile One More Game (KGS ile 1MORE) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KGS tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar One More Game alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
One More Game (1MORE), şu anda Лв 0.00 KGS seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -12.49% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Лв706.16K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Лв-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel One More Game Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
706.16K
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
-12.49%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Лв 0.000004257
24 sa Yüksek
Лв 0.0000028
24 sa Düşük
Yukarıdaki 1MORE / KGS trend grafiği, One More Game kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve KGS biriminden One More Game değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut One More Game fiyatını kontrol edin.
1MORE / KGS Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 1MORE = 0.00 KGS | 1 KGS = 3,473 1MORE
Bugün, 1 1MORE / KGS dönüşüm oranı 0.00 KGS kurundadır.
5 1MORE satın almak için 0.00 KGS gereklidir ve 10 1MORE değeri 0.00 KGS olarak hesaplanır.
1 KGS, 3,473 1MORE varlığına dönüştürülebilir.
50 KGS, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 173,697 1MORE varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 1MORE / KGS karşısındaki dönüşüm oranı -99.98% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -12.49% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.0003721246143356958 KGS, en düşük seviye ise 0.0002447613155132601 KGS olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 1MORE değeri 1.0926844442556254 KGS idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -99.98% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde 1MORE, -1.0923965874656307 KGS oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -99.98% oranında bir değişime yol açtı.
One More Game (1MORE) Hakkında Her Şey
Artık One More Game (1MORE) fiyatını hesapladığınıza göre, One More Game hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. 1MORE geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), One More Game nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
1MORE / KGS Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, One More Game (1MORE), 0.0002447613155132601 KGS ile 0.0003721246143356958 KGS arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.00017482951108090006 KGS ile 2.709857421753951 KGS arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı 1MORE / KGS fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Лв 0
|Лв 2.62
|Лв 33217.6
|Лв 33217.6
|En Düşük
|Лв 0
|Лв 0
|Лв 0
|Лв 0
|Ortalama
|Лв 0
|Лв 0
|Лв 11.36
|Лв 11.36
|Volatilite
|+34.23%
|+237.17%
|+3,040,000.06%
|+3,040,000.06%
|Değişim
|-22.38%
|-99.97%
|-99.97%
|-99.97%
2026 ve 2030 Yılları için KGS Biriminden One More Game Fiyat Tahmini
One More Game fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel 1MORE / KGS tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için 1MORE Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, One More Game mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Лв0.00 KGS seviyesine ulaşabilir.
2030 için 1MORE Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, 1MORE aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Лв0.00 KGS fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını One More Game Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut 1MORE İşlem Çiftleri
1MORE/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, 1MORE Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, One More Game varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan 1MORE varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden 1MORE Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir One More Game Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
One More Game Satın Almayı Öğrenin
1MORE ve KGS için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
One More Game (1MORE) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
One More Game Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.000003293
- 7 Günlük Değişim: -99.98%
- 30 Günlük Trend: -99.98%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
1MORE dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KGS para birimine dönüştürseniz bile, 1MORE kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[1MORE Fiyatı] [1MORE / USD]
Kyrgyzstani Som (KGS) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KGS/USD): 0.01143548512684223
- 7 Günlük Değişim: +0.00%
- 30 Günlük Trend: +0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KGS para birimi, aynı tutarda 1MORE almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KGS para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
1MORE ile KGS Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
One More Game (1MORE) ile Kyrgyzstani Som (KGS) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. 1MORE ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve 1MORE varlığının KGS karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KGS arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KGS Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KGS varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KGS zayıfladığında, yatırımcılar 1MORE gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
One More Game gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda 1MORE varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KGS para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen 1MORE Kriptosunu KGS Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı 1MORE / KGS dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl 1MORE / KGS Dönüşümü Yapılır?
1MORE Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak 1MORE kriptosundan KGS para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı 1MORE / KGS Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel 1MORE / KGS kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. 1MORE ve KGS hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
1MORE / KGS dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
1MORE ile KGS arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, 1MORE varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KGS birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
1MORE ile KGS arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
1MORE ile KGS arasındaki kur, One More Game ve Kyrgyzstani Som varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen 1MORE / KGS kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
1MORE ile KGS arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
1MORE ile KGS arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda 1MORE kriptosunu KGS para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
1MORE kriptosundan KGS para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
1MORE kriptosunun KGS para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle 1MORE varlığının KGS karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, 1MORE ile KGS arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KGS para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve 1MORE sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
1MORE ile KGS arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
One More Game halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da 1MORE ile KGS arasındaki kuru doğrudan etkiler.
1MORE ile KGS kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
1MORE ile KGS arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki 1MORE ile KGS arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya One More Game fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
1MORE ile KGS arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KGS piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
1MORE / KGS için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
One More Game ve Kyrgyzstani Som arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
One More Game ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
1MORE kriptosunu KGS para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KGS para birimini eşit değerdeki 1MORE kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
1MORE / KGS dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, 1MORE fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, 1MORE / KGS, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında 1MORE ile KGS arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KGS para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, 1MORE / KGS arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.