Bugünkü 1 Fiyatı

Bugünkü 1 (1YIHE) fiyatı $ 0,0001696 olup, son 24 saatte % 19,16 değişim gösterdi. Mevcut 1YIHE / USD dönüşüm oranı 1YIHE başına $ 0,0001696 şeklindedir.

1, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 1YIHE şeklindedir. Son 24 saat içinde 1YIHE, $ 0,00015 (en düşük) ile $ 0,0002376 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 1YIHE, son bir saatte -%7,53 ve son 7 günde -%5,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,58K seviyesine ulaştı.

1 (1YIHE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,58K$ 55,58K $ 55,58K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki 1 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,58K. Dolaşımdaki 1YIHE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.