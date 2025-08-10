WATER Hakkında Daha Fazla Bilgi

WATER Fiyat Bilgileri

WATER Resmi Websitesi

WATER Token Ekonomisi

WATER Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

1Hive Water Logosu

1Hive Water Fiyatı (WATER)

Listelenmedi

1Hive Water (WATER) Canlı Fiyat Grafiği

$0,092088
$0,092088$0,092088
+%1,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü 1Hive Water (WATER) Fiyatı

1Hive Water (WATER), şu anda 0,092227 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WATER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

1Hive Water Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,79
1Hive Water 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WATER / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WATER fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında 1Hive Water (WATER) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, 1Hive Water / USD fiyat değişimi, $ +0,00161971.
Son 30 gün içerisinde, 1Hive Water / USD fiyat değişimi, $ +0,0097054714.
Son 60 gün içerisinde, 1Hive Water / USD fiyat değişimi, $ +0,0051592337.
Son 90 gün içerisinde, 1Hive Water / USD fiyat değişimi, $ -0,00392125030006635.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00161971+%1,79
30 Gün$ +0,0097054714+%10,52
60 Gün$ +0,0051592337+%5,59
90 Gün$ -0,00392125030006635-%4,07

1Hive Water (WATER) Fiyat Analizi

En güncel 1Hive Water fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,090506
$ 0,090506$ 0,090506

$ 0,093904
$ 0,093904$ 0,093904

$ 2,39
$ 2,39$ 2,39

-%0,05

+%1,79

+%15,31

1Hive Water (WATER) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

1Hive Water (WATER) Nedir?

A shared liquidity token on Gnosis Chain that provides liquidity for the tokens it's paired with and acts as an index token for those projects as well. Currently on Honeyswap and supporting 1Hive ($HNY), Token Engineering Commons ($TEC), BrightID ($BRIGHT), Giveth ($GIV), Shapeshift ($FOX), and Opolis ($WORK).

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

1Hive Water (WATER) Kaynağı

Resmi Websitesi

1Hive Water (WATER) Token Ekonomisi

1Hive Water (WATER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WATER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: 1Hive Water (WATER) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WATER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WATER / VND
2.426,953505
1 WATER / AUD
A$0,14110731
1 WATER / GBP
0,06824798
1 WATER / EUR
0,07839295
1 WATER / USD
$0,092227
1 WATER / MYR
RM0,39104248
1 WATER / TRY
3,75087209
1 WATER / JPY
¥13,557369
1 WATER / ARS
ARS$122,1546615
1 WATER / RUB
7,37723773
1 WATER / INR
8,09015244
1 WATER / IDR
Rp1.487,53204981
1 WATER / KRW
128,09223576
1 WATER / PHP
5,23388225
1 WATER / EGP
￡E.4,47669858
1 WATER / BRL
R$0,50079261
1 WATER / CAD
C$0,12635099
1 WATER / BDT
11,19082418
1 WATER / NGN
141,23550553
1 WATER / UAH
3,80989737
1 WATER / VES
Bs11,805056
1 WATER / CLP
$89,091282
1 WATER / PKR
Rs26,13344272
1 WATER / KZT
49,77122282
1 WATER / THB
฿2,98077664
1 WATER / TWD
NT$2,7575873
1 WATER / AED
د.إ0,33847309
1 WATER / CHF
Fr0,0737816
1 WATER / HKD
HK$0,72305968
1 WATER / MAD
.د.م0,83373208
1 WATER / MXN
$1,71265539
1 WATER / PLN
0,33570628
1 WATER / RON
лв0,40118745
1 WATER / SEK
kr0,88261239
1 WATER / BGN
лв0,15401909
1 WATER / HUF
Ft31,29446564
1 WATER / CZK
1,93492246
1 WATER / KWD
د.ك0,028129235
1 WATER / ILS
0,31633861