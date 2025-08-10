YV1INCH Hakkında Daha Fazla Bilgi

1INCH yVault Logosu

1INCH yVault Fiyatı (YV1INCH)

Listelenmedi

1INCH yVault (YV1INCH) Canlı Fiyat Grafiği

$0,308872
$0,308872$0,308872
-%0,901D
mexc
USD

Bugünkü 1INCH yVault (YV1INCH) Fiyatı

1INCH yVault (YV1INCH), şu anda 0,308872 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YV1INCH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

1INCH yVault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,99
1INCH yVault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki YV1INCH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, YV1INCH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında 1INCH yVault (YV1INCH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, 1INCH yVault / USD fiyat değişimi, $ -0,0030903100779611.
Son 30 gün içerisinde, 1INCH yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0254344354.
Son 60 gün içerisinde, 1INCH yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0859693321.
Son 90 gün içerisinde, 1INCH yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0545808379473324.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0030903100779611-%0,99
30 Gün$ +0,0254344354+%8,23
60 Gün$ +0,0859693321+%27,83
90 Gün$ +0,0545808379473324+%21,46

1INCH yVault (YV1INCH) Fiyat Analizi

En güncel 1INCH yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,307767
$ 0,307767$ 0,307767

$ 0,318834
$ 0,318834$ 0,318834

$ 0,746273
$ 0,746273$ 0,746273

-%0,85

-%0,99

+%17,07

1INCH yVault (YV1INCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

1INCH yVault (YV1INCH) Nedir?

1INCH yVault (YV1INCH) Kaynağı

Resmi Websitesi

1INCH yVault (YV1INCH) Token Ekonomisi

1INCH yVault (YV1INCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YV1INCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: 1INCH yVault (YV1INCH) Hakkında Diğer Sorular

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

YV1INCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YV1INCH / VND
8.127,96668
1 YV1INCH / AUD
A$0,47257416
1 YV1INCH / GBP
0,22856528
1 YV1INCH / EUR
0,2625412
1 YV1INCH / USD
$0,308872
1 YV1INCH / MYR
RM1,30961728
1 YV1INCH / TRY
12,56182424
1 YV1INCH / JPY
¥45,404184
1 YV1INCH / ARS
ARS$409,100964
1 YV1INCH / RUB
24,70667128
1 YV1INCH / INR
27,09425184
1 YV1INCH / IDR
Rp4.981,80575416
1 YV1INCH / KRW
428,98614336
1 YV1INCH / PHP
17,528486
1 YV1INCH / EGP
￡E.14,99264688
1 YV1INCH / BRL
R$1,67717496
1 YV1INCH / CAD
C$0,42315464
1 YV1INCH / BDT
37,47852848
1 YV1INCH / NGN
473,00349208
1 YV1INCH / UAH
12,75950232
1 YV1INCH / VES
Bs39,535616
1 YV1INCH / CLP
$298,370352
1 YV1INCH / PKR
Rs87,52196992
1 YV1INCH / KZT
166,68586352
1 YV1INCH / THB
฿9,98274304
1 YV1INCH / TWD
NT$9,2352728
1 YV1INCH / AED
د.إ1,13356024
1 YV1INCH / CHF
Fr0,2470976
1 YV1INCH / HKD
HK$2,42155648
1 YV1INCH / MAD
.د.م2,79220288
1 YV1INCH / MXN
$5,73575304
1 YV1INCH / PLN
1,12429408
1 YV1INCH / RON
лв1,3435932
1 YV1INCH / SEK
kr2,95590504
1 YV1INCH / BGN
лв0,51581624
1 YV1INCH / HUF
Ft104,80644704
1 YV1INCH / CZK
6,48013456
1 YV1INCH / KWD
د.ك0,09420596
1 YV1INCH / ILS
1,05943096