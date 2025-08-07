3A (A3A) Nedir?

3A is a non-custodial, decentralized, and over-collateralized lending platform that allows users to borrow interest-free against their own tokens, used as collateral. A3A is the protocol utility token which is used to orchestrate the 3A’s ecosystem of partners, business clients, and end-users.

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3A (A3A) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

3A (A3A) Token Ekonomisi

3A (A3A) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. A3A tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!