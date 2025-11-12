Bugünkü 67COIN Fiyatı

Bugünkü 67COIN (67) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,73 değişim gösterdi. Mevcut 67 / USD dönüşüm oranı 67 başına -- şeklindedir.

67COIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 862.869 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,81M 67 şeklindedir. Son 24 saat içinde 67, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02413914 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 67, son bir saatte -%1,49 ve son 7 günde +%17,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

67COIN (67) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 862,87K$ 862,87K $ 862,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 862,87K$ 862,87K $ 862,87K Dolaşım Arzı 999,81M 999,81M 999,81M Toplam Arz 999.808.553,226722 999.808.553,226722 999.808.553,226722

