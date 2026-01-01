AaveToken (AAVE) Bugünkü Teknik Analizi
AaveToken Analiz sayfası, AAVE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. AaveToken projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
AaveToken (AAVE) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$162,87
|--
|-%4,56
|-%17,22
|-%35,27
AaveToken için YZ Günlük Analizi
AaveToken için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Sermaye çıkışı baskısı: Son 6 günde AAVE'den net sermaye çıkışı 9,5 milyon ABD dolarını aştı, bu da piyasa satış baskısının arttığını ve büyük sermayenin kısa vadede piyasadan çıkma eğiliminde olduğunu, fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu göstermektedir.
- Boğalar hakim fakat momentum zayıf: Son birkaç saatte uzun-kısa pozisyon oranı yaklaşık 3,3 olup, uzun pozisyon alanlar %77 civarındadır; ancak fonlama oranı negatif (-0.000019), bu da uzun pozisyon maliyetlerinin düşük olduğunu, piyasada güçlü bir alım isteği olmadığını ve muhtemelen bir dalgalanma-düzeltme sürecine girileceğini göstermektedir.
- Sosyal duyarlılık iyimser fakat temkinli: Twitter duygu puanında iyimser oran yaklaşık %66, kötümser oran %34’tür. Olumlu duygu kısa vadeli bir tepki yükselişini desteklese de, somut haberler ve büyük yatırımcı alımları eksikliği nedeniyle kısa vadede piyasanın zayıf dalgalanma eğiliminde olması beklenmektedir.
AaveToken için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye çıkışı artıyor: Son yedi günde net çıkış 9 milyon ABD dolarını aştı, bu da kurumsal ve balina yatırımcılarının fonlarını çekmeye devam ettiğini gösteriyor, fiyat üzerinde belirgin bir aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
- Sosyal medya duyarlılığı iyimser: X platformunda yükseliş puanı yaklaşık 65, işlem hacmi artıyor ancak bazı görüşler piyasanın aşırı uzamış olabileceğini, kısa vadeli yükseliş alanının sınırlı olduğunu belirtiyor.
- Teknik göstergeler zayıf: AAVE_USDT fiyatı yaklaşık 165 dolar civarında, KDJ günlük grafiği yüksek seviyelerden geri çekiliyor, MACD yatay seyrediyor, 4 saatlik hareketli ortalamalar momentumun azaldığını gösteriyor, kısa vadede 160 dolar destek seviyesini test edebilir.
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.