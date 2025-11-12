Bugünkü Ace Data Cloud Fiyatı

Bugünkü Ace Data Cloud (ACEDATA) fiyatı $ 0,007266 olup, son 24 saatte % 3,39 değişim gösterdi. Mevcut ACEDATA / USD dönüşüm oranı ACEDATA başına $ 0,007266 şeklindedir.

Ace Data Cloud, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ACEDATA şeklindedir. Son 24 saat içinde ACEDATA, $ 0,006008 (en düşük) ile $ 0,0097 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ACEDATA, son bir saatte +%2,55 ve son 7 günde -%2,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 70,72K seviyesine ulaştı.

Ace Data Cloud (ACEDATA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 70,72K$ 70,72K $ 70,72K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

