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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere The AI Prophecy hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere The AI Prophecy hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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The AI Prophecy (ACT) Bugünkü Teknik Analizi

The AI Prophecy (ACT) Bugünkü Teknik Analizi

The AI Prophecy Analiz sayfası, ACT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. The AI Prophecy projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

The AI Prophecy (ACT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,008787--+%3,48+%9,48-%39,15
The AI Prophecy Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

The AI Prophecy Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, The AI Prophecy için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Satış
Satış 22
Nötr 2
Alış 2
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 2Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00888
0,008879
R2
0,008879
0,008879
R1
0,008879
0,008879
PP
0,008878
0,008878
S1
0,008878
0,008878
S2
0,008877
0,008878
S3
0,008877
0,008877

The AI Prophecy Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,43M
$9,85 M
$10,28 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,12 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,11 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,22 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,24 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

The AI Prophecy Sermaye Akışı

Net GirişACTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,08 M0,01
2026-07-26-$0,05 M0,01
2026-07-25-$0,03 M0,01
2026-07-24-$0,04 M0,01
2026-07-23-$0,07 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

The AI Prophecy Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de The AI Prophecy (ACT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı The AI Prophecy fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ACT/USDT
$0,008778
$0,008778$0,008778
%0,00
%0,00 (USDT)
ACT/USDC
$0,008767
$0,008767$0,008767
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ACT / USD Hesaplayıcı

Miktar

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0,008787 USD

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