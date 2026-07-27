The AI Prophecy (ACT) Bugünkü Teknik Analizi The AI Prophecy Analiz sayfası, ACT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. The AI Prophecy projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

The AI Prophecy (ACT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,008787 -- +%3,48 +%9,48 -%39,15

The AI Prophecy Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, The AI Prophecy için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Satış Satış 22 Nötr 2 Alış 2 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 2 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,00888 0,008879 R2 0,008879 0,008879 R1 0,008879 0,008879 PP 0,008878 0,008878 S1 0,008878 0,008878 S2 0,008877 0,008878 S3 0,008877 0,008877

The AI Prophecy Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,43M $9,85 M $10,28 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,12 M 3 Günlük Aktif Satış $0,11 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,22 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,24 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. The AI Prophecy Sermaye Akışı Net Giriş ACTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,08 M 0,01 2026-07-26 -$0,05 M 0,01 2026-07-25 -$0,03 M 0,01 2026-07-24 -$0,04 M 0,01 2026-07-23 -$0,07 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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