Across Protocol (ACX) Bugünkü Teknik Analizi Across Protocol Analiz sayfası, ACX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Across Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Across Protocol (ACX) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,04179 -- -%0,36 -%1,51 -%5,97

Across Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Across Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 14 Nötr 3 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 2 Alış 6 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04174 0,04173 R2 0,04173 0,04173 R1 0,04173 0,04173 PP 0,04172 0,04172 S1 0,04172 0,04172 S2 0,04171 0,04172 S3 0,04171 0,04171

Across Protocol Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,61M $6,21 M $6,81 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,03 M 3 Günlük Aktif Satış $0,03 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,21 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,22 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Across Protocol Sermaye Akışı Net Giriş ACXUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,04 2026-07-26 -$0,03 M 0,04 2026-07-25 $0,07 M 0,04 2026-07-24 $0,14 M 0,04 2026-07-23 -$0,03 M 0,04 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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