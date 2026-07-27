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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Across Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Across Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Across Protocol (ACX) Bugünkü Teknik Analizi

Across Protocol (ACX) Bugünkü Teknik Analizi

Across Protocol Analiz sayfası, ACX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Across Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Across Protocol (ACX) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,04179---%0,36-%1,51-%5,97
Across Protocol Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Across Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Across Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 14
Nötr 3
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 2Alış 6
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 1Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,04174
0,04173
R2
0,04173
0,04173
R1
0,04173
0,04173
PP
0,04172
0,04172
S1
0,04172
0,04172
S2
0,04171
0,04172
S3
0,04171
0,04171

Across Protocol Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,61M
$6,21 M
$6,81 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,03 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,03 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,21 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,22 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Across Protocol Sermaye Akışı

Net GirişACXUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,04
2026-07-26-$0,03 M0,04
2026-07-25$0,07 M0,04
2026-07-24$0,14 M0,04
2026-07-23-$0,03 M0,04

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Across Protocol Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Across Protocol (ACX) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Across Protocol fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ACX/USDT
$0,04179
$0,04179$0,04179
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ACX / USD Hesaplayıcı

Miktar

ACX
ACX
USD
USD

1 ACX = 0,04179 USD

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