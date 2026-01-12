Bugünkü AERIS AI Fiyatı

Bugünkü AERIS AI (AERIS) fiyatı $ 0,0000000000000000000228 olup, son 24 saatte % 88,60 değişim gösterdi. Mevcut AERIS / USD dönüşüm oranı AERIS başına $ 0,0000000000000000000228 şeklindedir.

AERIS AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AERIS şeklindedir. Son 24 saat içinde AERIS, $ 0,0000000000000000000066 (en düşük) ile $ 0,00000000000000000056 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AERIS, son bir saatte -%11,97 ve son 7 günde -%100,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 14,15K seviyesine ulaştı.

AERIS AI (AERIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 14,15K$ 14,15K $ 14,15K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,79B$ 4,79B $ 4,79B Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 210.000.000.000.000.000.000.000.000.000 210.000.000.000.000.000.000.000.000.000 210.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Toplam Arz 210.000.000.000.000.000.000.000.000.000 210.000.000.000.000.000.000.000.000.000 210.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki AERIS AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 14,15K. Dolaşımdaki AERIS arzı -- olup, toplam arzı 210000000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,79B.