Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Aevo hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Aevo hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

AEVO Hakkında Daha Fazla Bilgi

AEVO Fiyat Bilgileri

AEVO Nedir

AEVO Whitepaper

AEVO Resmi Websitesi

AEVO Token Ekonomisi

AEVO Fiyat Tahmini

AEVO Fiyat Geçmişi

AEVO Satın Alma Kılavuzu

AEVO / İtibari Para Dönüştürücüsü

AEVO Spot

AEVO USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Aevo (AEVO) Bugünkü Teknik Analizi

Aevo (AEVO) Bugünkü Teknik Analizi

Aevo Analiz sayfası, AEVO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Aevo projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Aevo (AEVO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0188--+%1,29+%8,92-%27,28
Aevo Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Aevo Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Aevo için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 17
Nötr 1
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01878
0,01877
R2
0,01877
0,01876
R1
0,01876
0,01876
PP
0,01875
0,01875
S1
0,01874
0,01874
S2
0,01873
0,01874
S3
0,01872
0,01873

Aevo Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,54M
$7,05 M
$7,59 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,05 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,05 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Aevo Sermaye Akışı

Net GirişAEVOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,02 M0,02
2026-07-26$0,00 M0,02
2026-07-25$0,01 M0,02
2026-07-24-$0,03 M0,02
2026-07-23$0,01 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Aevo Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Aevo (AEVO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Aevo fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
AEVO/USDT
$0,0188
$0,0188$0,0188
%0,00
%0,00 (USDT)
AEVO/USDC
$0,01879
$0,01879$0,01879
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

AEVO / USD Hesaplayıcı

Miktar

AEVO
AEVO
USD
USD

1 AEVO = 0,0188 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.