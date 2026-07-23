Bugünkü AGA Fiyatı

Bugünkü AGA (AGA) fiyatı $ 0,03908348 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AGA / USD dönüşüm oranı AGA başına $ 0,03908348 şeklindedir.

AGA, şu anda piyasa değeri açısından $ 175.876 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,50M AGA şeklindedir. Son 24 saat içinde AGA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 8,4 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00751913 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,10 seviyesine ulaştı.

AGA (AGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 175,88K$ 175,88K $ 175,88K Hacim (24 Sa) $ 1,10$ 1,10 $ 1,10 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 175,88K$ 175,88K $ 175,88K Dolaşım Arzı 4,50M 4,50M 4,50M Toplam Arz 4.500.000,0 4.500.000,0 4.500.000,0

Şu anki AGA piyasa değeri $ 175,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,10. Dolaşımdaki AGA arzı 4,50M olup, toplam arzı 4500000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 175,88K.