Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Adventure Gold hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Adventure Gold hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

AGLD Hakkında Daha Fazla Bilgi

AGLD Fiyat Bilgileri

AGLD Nedir

AGLD Whitepaper

AGLD Resmi Websitesi

AGLD Token Ekonomisi

AGLD Fiyat Tahmini

AGLD Fiyat Geçmişi

AGLD Satın Alma Kılavuzu

AGLD / İtibari Para Dönüştürücüsü

AGLD Spot

AGLD USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Adventure Gold (AGLD) Bugünkü Teknik Analizi

Adventure Gold (AGLD) Bugünkü Teknik Analizi

Adventure Gold Analiz sayfası, AGLD tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Adventure Gold projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Adventure Gold (AGLD) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1459---%2,15-%27,96-%43,93
Adventure Gold Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Adventure Gold Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Adventure Gold için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 17
Nötr 2
Alış 7
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1459
0,1459
R2
0,1459
0,1458
R1
0,1458
0,1458
PP
0,1458
0,1458
S1
0,1457
0,1457
S2
0,1457
0,1457
S3
0,1456
0,1457

Adventure Gold Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,80M
$17,31 M
$18,12 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,10 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,10 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,24 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,24 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Adventure Gold Sermaye Akışı

Net GirişAGLDUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,02 M0,15
2026-07-26-$0,04 M0,15
2026-07-25-$0,09 M0,15
2026-07-24-$0,01 M0,15
2026-07-23-$0,04 M0,15

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Adventure Gold Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Adventure Gold (AGLD) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Adventure Gold fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
AGLD/USDT
$0,146
$0,146$0,146
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

AGLD / USD Hesaplayıcı

Miktar

AGLD
AGLD
USD
USD

1 AGLD = 0,1459 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.