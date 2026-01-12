Bugünkü Astra Network Fiyatı

Bugünkü Astra Network (AHN) fiyatı $ 0,00000000000025 olup, son 24 saatte % 80,00 değişim gösterdi. Mevcut AHN / USD dönüşüm oranı AHN başına $ 0,00000000000025 şeklindedir.

Astra Network, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AHN şeklindedir. Son 24 saat içinde AHN, $ 0,00000000000025 (en düşük) ile $ 0,0000000000014 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AHN, son bir saatte -%28,58 ve son 7 günde -%99,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 525,82K seviyesine ulaştı.

Astra Network (AHN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 525,82K$ 525,82K $ 525,82K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25.000,00T$ 25.000,00T $ 25.000,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000.100.000.000.000.000.000 100.000.000.000.100.000.000.000.000.000 100.000.000.000.100.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Astra Network piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 525,82K. Dolaşımdaki AHN arzı -- olup, toplam arzı 100000000000100000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25.000,00T.