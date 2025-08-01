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AIHub Fiyatı(AIH)

AIHub (AIH) Canlı Fiyat Grafiği

$17,219
$17,219$17,219
+%0,691D
USD

AIH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

AIHub (AIH), şu anda 17,219 USD fiyatından işlem görmektedir ve 17,22M USD piyasa değerine sahiptir. AIH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AIHub Ana Piyasa Performansı:

$ 126,27K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,69
AIHub 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AIH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AIH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

AIH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AIHub fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,117997+%0,69
30 Gün$ -14,1459-%45,11
60 Gün$ -20,598-%54,47
90 Gün$ -16,7844-%49,37
Bugünkü AIHub Fiyatı Değişimi

Bugün, AIH, $ +0,117997 (+%0,69) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

AIHub 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -14,1459 (-%45,11) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

AIHub 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AIH değişimi $ -20,598 (-%54,47) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

AIHub 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -16,7844 (-%49,37) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AIH Fiyat Bilgisi

En güncel AIHub fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 17,0012
$ 17,0012$ 17,0012

$ 17,279
$ 17,279$ 17,279

$ 1.949,9995
$ 1.949,9995$ 1.949,9995

+%0,07

+%0,69

+%31,14

AIH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 17,22M
$ 17,22M$ 17,22M

$ 126,27K
$ 126,27K$ 126,27K

1,00M
1,00M 1,00M

AIHub (AIH) Nedir?

AIHub, işletmelerin mevcut yapay zeka araçlarını birleştirerek çözümler oluşturmasını sağlayan otomatik bir süreç sunmaktadır. Platform, yapay zeka araçlarına ve veri kümelerine erişimi demokratikleştirerek geliştiricilerin buluşlarından para kazanmalarına ve veri ile yeteneklerini paylaşmalarına imkan tanır.

AIHub, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AIHub yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AIH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda AIHub hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, AIHub satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

AIHub Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AIHub, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AIH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AIHub fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

AIHub Fiyat Geçmişi

AIH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AIH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AIHub fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

AIHub (AIH) Token Ekonomisi

AIHub (AIH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

AIHub (AIH) Satın Alma

Nasıl AIHub satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım AIHub Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AIH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AIH / VND
453.117,985
1 AIH / AUD
A$26,51726
1 AIH / GBP
12,91425
1 AIH / EUR
14,80834
1 AIH / USD
$17,219
1 AIH / MYR
RM72,83637
1 AIH / TRY
700,46892
1 AIH / JPY
¥2.531,193
1 AIH / ARS
ARS$23.300,23423
1 AIH / RUB
1.369,94364
1 AIH / INR
1.501,32461
1 AIH / IDR
Rp282.278,64336
1 AIH / KRW
23.849,00376
1 AIH / PHP
990,95345
1 AIH / EGP
￡E.825,47886
1 AIH / BRL
R$95,39326
1 AIH / CAD
C$23,59003
1 AIH / BDT
2.078,67768
1 AIH / NGN
26.049,76415
1 AIH / UAH
710,62813
1 AIH / VES
Bs2.117,937
1 AIH / CLP
$16.702,43
1 AIH / PKR
Rs4.824,59161
1 AIH / KZT
9.227,6621
1 AIH / THB
฿558,92874
1 AIH / TWD
NT$514,33153
1 AIH / AED
د.إ63,19373
1 AIH / CHF
Fr13,7752
1 AIH / HKD
HK$134,99696
1 AIH / MAD
.د.م155,65976
1 AIH / MXN
$324,40596
1 AIH / PLN
63,36592
1 AIH / RON
лв75,41922
1 AIH / SEK
kr166,33554
1 AIH / BGN
лв28,92792
1 AIH / HUF
Ft5.925,23009
1 AIH / CZK
365,55937
1 AIH / KWD
د.ك5,217357
1 AIH / ILS
58,71679

AIHub Kaynağı

AIHub hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi AIHub Websitesi
Blok Gezgini

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1 AIH = 17,219 USD

Al-Sat

AIHUSDT
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$17,219$17,219
+%1,15

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