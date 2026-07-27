Infinity Ground (AIN) Bugünkü Teknik Analizi Infinity Ground Analiz sayfası, AIN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Infinity Ground projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Infinity Ground (AIN) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,08462 -- +%7,87 +%3,57 -%5,20

Infinity Ground Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Infinity Ground için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Satış Satış 22 Nötr 1 Alış 3 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,08497 0,08496 R2 0,08496 0,08495 R1 0,08495 0,08495 PP 0,08494 0,08494 S1 0,08493 0,08493 S2 0,08492 0,08493 S3 0,08491 0,08492

Infinity Ground Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,00M $2,12 M $2,12 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,10 M 3 Günlük Aktif Satış $0,09 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,41 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,41 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Infinity Ground Sermaye Akışı Net Giriş AINUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,08 2026-07-26 $0,00 M 0,09 2026-07-25 $0,00 M 0,09 2026-07-24 $0,00 M 0,08 2026-07-23 $0,00 M 0,08 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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