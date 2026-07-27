Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere OLAXBT hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere OLAXBT hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

AIO Hakkında Daha Fazla Bilgi

AIO Fiyat Bilgileri

AIO Nedir

AIO Whitepaper

AIO Resmi Websitesi

AIO Token Ekonomisi

AIO Fiyat Tahmini

AIO Fiyat Geçmişi

AIO Satın Alma Kılavuzu

AIO / İtibari Para Dönüştürücüsü

AIO Spot

AIO USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

OLAXBT (AIO) Bugünkü Teknik Analizi

OLAXBT (AIO) Bugünkü Teknik Analizi

OLAXBT Analiz sayfası, AIO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. OLAXBT projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

OLAXBT (AIO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,11555---%4,57+%23,26+%12,77
OLAXBT Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

OLAXBT Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, OLAXBT için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 2
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 8Nötr 0Alış 6
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,11602
0,11601
R2
0,11601
0,11601
R1
0,11601
0,11601
PP
0,116
0,116
S1
0,116
0,116
S2
0,11599
0,116
S3
0,11599
0,11599

OLAXBT Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,13M
$3,32 M
$3,45 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,14 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,14 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,31 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,34 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

OLAXBT Sermaye Akışı

Net GirişAIOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,12
2026-07-26$0,00 M0,11
2026-07-25$0,00 M0,11
2026-07-24$0,00 M0,11
2026-07-23$0,00 M0,11

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

OLAXBT Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de OLAXBT (AIO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı OLAXBT fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
AIO/USDT
$0,11555
$0,11555$0,11555
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

AIO / USD Hesaplayıcı

Miktar

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0,11555 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.