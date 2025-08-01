AIXCB by Virtuals (AIXCB) Nedir?

aixCB Capital, erken aşama yapay zeka, yapay zeka ajanları ve DeSci projelerinin geleceğini şekillendiren vizyoner kurucuları belirlemeye, desteklemeye ve onlara yatırım yapmaya kendini adamış, topluluk odaklı bir yapay zeka ajanı risk sermayesi girişimidir.

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AIXCB by Virtuals Fiyat Geçmişi

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AIXCB by Virtuals (AIXCB) Token Ekonomisi

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AIXCB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AIXCB / VND ₫ 60,57713 1 AIXCB / AUD A$ 0,00354508 1 AIXCB / GBP ￡ 0,0017265 1 AIXCB / EUR € 0,00197972 1 AIXCB / USD $ 0,002302 1 AIXCB / MYR RM 0,00973746 1 AIXCB / TRY ₺ 0,09364536 1 AIXCB / JPY ¥ 0,338394 1 AIXCB / ARS ARS$ 3,1108077 1 AIXCB / RUB ₽ 0,18314712 1 AIXCB / INR ₹ 0,20071138 1 AIXCB / IDR Rp 37,73769888 1 AIXCB / KRW ₩ 3,18836208 1 AIXCB / PHP ₱ 0,1324801 1 AIXCB / EGP ￡E. 0,11035788 1 AIXCB / BRL R$ 0,01275308 1 AIXCB / CAD C$ 0,00315374 1 AIXCB / BDT ৳ 0,27789744 1 AIXCB / NGN ₦ 3,4825807 1 AIXCB / UAH ₴ 0,09500354 1 AIXCB / VES Bs 0,283146 1 AIXCB / CLP $ 2,23294 1 AIXCB / PKR Rs 0,64499738 1 AIXCB / KZT ₸ 1,2336418 1 AIXCB / THB ฿ 0,07472292 1 AIXCB / TWD NT$ 0,06876074 1 AIXCB / AED د.إ 0,00844834 1 AIXCB / CHF Fr 0,0018416 1 AIXCB / HKD HK$ 0,01804768 1 AIXCB / MAD .د.م 0,02081008 1 AIXCB / MXN $ 0,04334666 1 AIXCB / PLN zł 0,00847136 1 AIXCB / RON лв 0,01008276 1 AIXCB / SEK kr 0,02223732 1 AIXCB / BGN лв 0,00386736 1 AIXCB / HUF Ft 0,79186498 1 AIXCB / CZK Kč 0,04887146 1 AIXCB / KWD د.ك 0,000697506 1 AIXCB / ILS ₪ 0,00784982

AIXCB by Virtuals Kaynağı

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